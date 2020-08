Ciclista "agganciata" da un'auto rovina a terra: portata in gravi condizioni al "Bufalini"

E' stata portata all'ospedale di Cesena con un codice di massima gravità una donna di circa 50 anni, di Faenza, che è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 67, nelle vicinanze di Rocca San Casciano. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.50. Secondo le prime indicazioni, sia la ciclo-turista che l'auto percorrevano la statale della valle del Montone in direzione monte, quando i mezzi erano affiancati ci sarebbe stato un lieve urto laterale che ha fatto rovinare in terra la donna. Sul posto, a Campomaggio, all'altezza del km 165, sono intervenuti i soccorritori del 118, anche con l'elimedica, che hanno portato la ferita al Trauma Center di Cesena. Per i rilievi della dinamica la pattuglia della Polizia Stradale di Rocca San Casciano.

