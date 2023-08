Scaraventato sull'asfalto dopo esser stato travolto da un'auto: paura per un 69enne

Paura nel tardo pomeriggio di domenica in via Piancastelli, laterale di viale Roma, a pochi passi dalla caserma del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Un 69enne è stato investito da una "Fiat Panda", impegnata in una fase di svolta, venendo scaraventato sull'asfalto dopo un volo di alcuni metri. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, che hanno proceduto ai rilievi di legge.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 69enne stava percorrendo la ciclabile di viale Roma in direzione sud, quando è stato investito dalla vettura, impegnata dall'arteria principale in una manovra di svolta a sinistra per via Piancastelli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena per le cure del caso.