Colpisce il cordolo della rotonda e finisce ruote all'aria: paura per una 69enne

Rocambolesco schianto nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 18, in via Edison, all'altezza della rotonda di via Balzella. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalla Polizia Locale, l'automobilista, una 69enne, stava percorrendo l'arteria in direzione di via Meucci, quando, nell'affrontare la rotonda che si innesta con via Balzella, ha perso il controllo della "500 L" sulla quale viaggiava, probabilmente colpendo il cordolo che la delimita, cappottando. Tanta paura, ma lesioni non preoccupanti per la donna.