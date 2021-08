Crolla un grosso ramo in viale dell'Appennino: automobilista frena in tempo, nessun ferito

Ancora crolli di rami in città. Dopo l'episodio accaduto in via Cerchia, dove un ramo si è abbattutto su una pensilina dell'autobus, un ramo di grosse dimensioni è caduto in mezzo alla carreggiata in viale dell'Appennino, all'altezza del civico 685. Fortunatamente non ci sono stati feriti, con un automobilista che è riuscito ad evitare l'improvviso ostacolo, bloccando appena in tempo la vettura. "Sono diversi anni che facciamo segnalazioni - spiega una residente -. Ma dopo i controlli ci è stato spiegato che l'albero era in buone condizioni. Mercoledì mattina un ramo è caduto e per un pelo non si è sfiorata la tragedia. Se si fosse abbattuto sulle abitazioni le conseguenze potevano essere ancora più gravi". Sul posto la Polizia Locale, mentre per la rimozione interverranno i Vigili del Fuoco.