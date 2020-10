Dal camion si apre il piede idraulico della gru, aggancia un furgone e lo fa schiantare contro un albero: ferito un fornaio

Tragedia sfiorata nella prima mattinata di mercoledì lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola, dove un fornaio dovadolese di 29 anni è rimasto ferito in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto poco prima delle 7 in corrispondenza del chilometro 172+500. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti della Polizia Stradale di Rocca San Casciano, il 29enne procedeva in direzione monte a bordo di un "Peugeot". Dalla parte opposta stava sopraggiungendo un camion "Renault".

Dal mezzo pesante si è improvvisamente aperto il piede idraulico della gru, che ha agganciato il furgone. Il "Peugeot" è carambolato così fuori strada, schiantandosi contro un albero nel piazzale del cimitero. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza della Misericordia di Rocca e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano.