Disagi a Casone dopo lo scontro tra tre mezzi sulla Tosco Romagnola: chiuso un tratto di Statale

Incidente stradale martedì mattina lungo la Strada Tosco-Romagnola, all'alteza del chilometro 179+600 in località Casone. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, sono venuti a collisione tre veicoli. I mezzi hanno occupato la carreggiata, rendendo necessaria la chiusura del tratto interessato dal sinistro. Per tal ragione il traffico è stato deviato all'interno del comune di Castrocaro. Oltre alle forze dell'ordine, sul posto sono intervenute le squadre di Anas per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.