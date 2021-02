Travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce: paura sulla Ravegnana

L'incidente si è verificato sabato mattina intorno alle 11.15 in via Ravegnana, all'altezza dell'Ospedaletto

Travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L'incidente si è verificato sabato mattina intorno alle 11.15 in via Ravegnana, all'altezza dell'Ospedaletto. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, la donna, di anziana età, stava attraversando la carreggiata con la bici portata a mano dalla pista ciclabile, quando è stata investita da una "Fiat 500" che procedeva in direzione del centro.

A seguito dell'impatto la malcapitata è rovinata sull'asfalto, fortunatamente senza perdere conoscenza. Soccorsa dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stata trasportata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per le cure del caso.