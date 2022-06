Dopo l'incidente rimane incastrato tra le lamiere, salvato dai vigili del fuoco

Alle ore 9.30 del 2 giugno una squadra del comando provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta in località Villa Rovere di Forlì in via Firenze per un incidente stradale tra due autovetture. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre una persona incastrata all'interno della propria autovettura per poi affidarla al personale di Romagna Soccorso intervenuto con due ambulanze. Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Forlì.