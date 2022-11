Dopo l'incidente si dà alla fuga senza prestare soccorso: era andato al lavoro, denunciato

Un altro incidente stradale con omissione di soccorso. E' successo nelle prime ore di martedì pomeriggio a Santa Maria Nuova di Bertinoro. Gli Agenti della Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagana forlivese -in servizio presso il presidio locale di Bertinoro - intervenuti sul posto, sono riusciti a risalire al presunto responsabile che, nel frattempo, si era portato presso la sua sede di lavoro a Cesena. Decisive sono state alcune testimonianze, ma anche il rinvenimento sul posto di detriti riconducibili al veicolo allontanatosi.

Gli accertamenti successivi hanno confermato quanto emerso dalle prime indagini. Pertanto il responsabile è stato denunciato per omissione di soccorso. Inoltre gli è stata contestata la violazione al codice della strada per la mancata precedenza e gli è stata ritirata la patente ai fini della sospensione da uno a tre anni. La persona ferita è stata poi trasportata presso l’ospedale Bufalini di Cesena per sospetto trauma cranico, ma fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. Successivamente è stata infatti dimessa.