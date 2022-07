Dopo l'uscita di strada finisce ruote all'aria: automobilista trasportato con l'elimedica al Bufalini

E' al vaglio dei Carabinieri la dinamica di un incidente stradale verificatosi venerdì mattina, poco prima delle 11, lungo via Santa Croce, a Santa Maria Nuova di Bertinoro. Per cause in fase d'accertamento un'auto è improvvisamente uscita dalla sede stradale, concludendo la corsa ruote all'aria dopo una breve escursione nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, affiancanti dai sanitari del 118 che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Ravenna. I soccorritori hanno provveduto ad estrarre l'occupante della vettura, poi stabilizzato e trasportato con l'elicottero giallo al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità.