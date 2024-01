Dopo lo scontro un'auto finisce ruote all'aria: rocambolesco schianto in via Maestrina

Si è concluso con il cappottamento di uno dei due mezzi coinvolti il rocambolesco incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di lunedì, poco prima delle 13, lungo via Maestrina, nel territorio comunale di Forlimpopoli. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, due mezzi sono venuti a collisione, con un'auto finita ruote all'aria. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Forlì, che hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo della vettura cappottata la persona che si trovava all'interno, affidandola quindi alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni non sono gravi.