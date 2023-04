Dopo lo scontro frontale l'auto prende fuoco: ma gli occupanti si erano già messi in salvo

Auto a fuoco dopo lo scontro frontale. E' quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, poco dopo le 19, a Sant'Andrea, frazione di Forlimpopoli, in via Stradella Sant'Andrea. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine sono venute a collisione una "Fiat Punto" ed una "Skoda Fabia": la prima procedeva in direzione di Forlì, mentre la seconda verso Santa Maria Nuova. A seguito dell'urto la "Punto" ha preso fuoco dal vano motore, con le fiamme che sono state estinte dai Vigili del Fuoco.

Fortunatamente entrambi i conducenti erano usciti con le proprie gambe dalle rispettive auto senza grosse lesioni. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze di "Romagna Soccorso" per prestare le cure del caso ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico poichè entrambi i mezzi occupavano l'intera sede stradale.

