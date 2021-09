Schianto sulla via Emilia, l'aggiornamento è drammatico: morte entrambe le persone a bordo della moto

Arriva purtroppo un tragico aggiornamento sull'incidente, già drammatico, avvenuto nella serata di domenica sulla via Emilia tra Faenza e Forlì. Anche la passeggera dell'uomo deceduto nell'impatto tra una moto e un'auto, è infatti morta durante il trasporto verso l'ospedale Bufalini di Cesena. Troppo gravi le ferite riportate e anche in questo caso i sanitari non hanno potuto fare niente per strapparla alla morte. La coppia era formata da Mauro Parente, 45 anni lui di "Terre di Reno" (Ferrara) e da Daniela Ceroni, 48 anni della provincia di Ravenna.

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica sulla via Emilia. Il sinistro è avvenuto tra Forlì e Faenza quando, intorno alle 19, la coppia stava viaggiando in direzione nord su una Ducati di grossa cilindrata. Arrivati all'intersezione con via Corleto i motociclisti si sono trovati davanti una Fiat 500L che stava svoltando a sinistra e l'impatto è stato inevitabile. Marito e moglie sono carambolati sull'asfalto dopo essere stati sbalzati dalla moto e l'uomo ha riportato traumi estremamente gravi tanto che i primi soccorritori del 118, arrivati sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, hanno chiesto l'intervento dell'elimedica.

I sanitari hanno cercato di rianimare il motociclista ma, nonostante i disperati tentativi, alla fine si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Anche la donna aveva riportato ferite molto gravi e, dopo essere stata stabilizzata, era stata trasferita in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità: ma la donna è spirata poco dopo. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito per accertare con esattezza la dinamica del sinistro, la via Emilia è stata chiusa in entrambi i sensi dai carabinieri e dalla polizia Municipale.