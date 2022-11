Incidente in A14 crea l'ingorgo, s'innesca un tamponamento tra camion: 54enne in gravi condizioni

Doppio incidente venerdì mattina lungo la carreggiata nord delll'autostrada A14 Bologna-Taranto, nei pressi dell'area di servizio Bevano Est. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Per cause in fase d'accertamento, due mezzi pesanti ed un'auto sono venute a collisione, bloccando le due corsie di destra. Non vi sono state conseguenze per gli occupanti, ma si è formato un rallentamento nel quale un camion bilico condotto da un 54enne aquilano è finito contro uun altro bilico fermo in coda, spingendolo avanti contro una autovettura condotta da una 50enne bergamasca.

Nell'urto il conducente aquilano è rimasto gravemente ferito ed incastrato in cabina. Incolume l'altro camionista, mentre anche la 50enne ha avuto necessità delle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenute per i rilievi dei due incidenti tre pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno operato insieme al personale di Romagna Soccorso (presenti sul posto con due ambulanze e l'elisoccorso atterrata di fianco all'area di servizio, hanno provveduto a liberare dall'abitacolo il 54enne, successivamente trasportato all'ospedale "Bufalini" per le cure del caso. Gli agenti della Stradale, insieme al personale di Autostrade per l'italia, ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla regolazione della circolazione stradale, che ha subito forti rallentamenti in direzione nord, con code di circa tre chilometri e rallentamenti fino alle 13.

Nella foto i mezzi incidentati