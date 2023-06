Ennesimo incidente sulla "Bidentina": una persona ferita tra Galeata e Santa Sofia

Incidente sulla Bidentina domenica mattina, intorno alle 11.30. Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che ha visto coinvolti due veicoli in località Pianetto, all'interno del Comune di Galeata. Non sono ancora chiare le dinamiche del sinistro. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, che ha operato insieme ai sanitari di Romagna Soccorso per estrarre da una delle due vetture il ferito e mettere in sicurezza i veicoli. Per i rilievi di rito sono intervenuti i Carabinieri