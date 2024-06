Scontro frontale sulla Ravegnana, cinque feriti. Un bimbo trasportato al 'Bufalini'

C'è anche un bimbo tra i cinque feriti di un incidente stradale verificatosi martedì pomeriggio, poco prima delle 16, in via Ravegnana, a Durazzanino. Si è trattato di uno scontro frontale tra una "Renault Clio" ed una "Volkswagen Polo". Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, la "Clio" - condotta da una donna - stava procedendo in direzione Ravenna per rincasare a Coccolia, quando, per cause in fase d'accertamento, si è scontrata frontalmente con la "Polo" con a bordo tre donne ed un bambino. A seguito della collisione tutti hanno riportato traumi fortunatamente non gravi. Il bimbo è stato trasportato con il codice di media gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, mentre le quattro donne al "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione stradale, con deviazioni in loco.