Frontale sulla Bidentina, lunghe code e traffico intenso

Un incidente stradale ha creato notevoli problemi alla circolazione lungo la provinciale Bidentina a Cusercoli. L'incidente si è verificato intorno alle 19 di martedì nel tratto rettilineo di provinciale, che nel paese prende il nome di via Andrea Costa, in ingresso alla frazione civitellese, di fronte al distributore di benzina. L'impatto tra due vetture che procedevano in senso di marcia opposto è stato frontale e violento, per fortuna però non si registrano feriti gravi. Lunghe code in entrambi i sensi di marcia, dato anche l'orario di rientro. Nello stesso tratto si sono verificati altri incidenti anche gravi. Sul posto un'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi e la ricostruzione delle dinamica.