Violentissimo schianto nella notte, il motore di un'auto proiettato a dieci metri di distanza: tre feriti gravi

Un incidente con 5 persone coinvolte si è verificato nella serata di sabato in via del Bosco, strada di campagna tra Villa Selva e Carpinello. Lo schianto è avvenuto intorno alle 22,30 in un tratto rettilineo e ha coinvolto ben tre veicoli, tutte e tre Bmw di alta cilindrata. Un prima violentissima fase è avvenuta con lo scontro frontale di due auto che procedevano in senso opposto. L'impatto è stato così violento che il motore di uno dei mezzi è uscito dal suo alloggiamento ed è stato scaraventato a una decine di metri di distanza. Il terzo veicolo, invece, è stato travolto da alcuni detriti dello schianto.

Sono in totale 5 i feriti, di cui tre portati con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, tra loro i due conducenti delle auto che sono entrate in contatto frontale: un 21enne e un 49enne entrambi residenti in zona. Altri due feriti più lievi sono stati portati all'ospedale Morgagni di Forlì. Sul posto la Polizia Locale di Forlì, che ha lavorato fino alle 4 di notte per le attività di rilievo. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore, stanti anche i numerosi rottami presenti in carreggiata. Sul posto numerose ambulanze del 118 e una squadra dei vigili del fuoco per aiutare il 118 per spostare alcuni occupanti dei veicoli e successivamente per la messa in sicurezza delle autovetture, tra cui una ribaltata.