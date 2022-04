Fissati i funerali del 15enne morto nello schianto, Tredozio proclama il lutto cittadino

Lutto cittadino, nella giornata di mercoledì, a Tredozio per la morte a soli 15 anni di Lorenzo Dotti, deceduto in un incidente stradale venerdì pomeriggio scorso. E' il momento del dolore per la piccola comunità della valle del Tramazzo, dopo che è stato annullato il principale evento di festa della località - la sagra e il palio dell'Uovo - che porta di solito a Tredozio migliaia di persone, e che proprio domenica sarebbe dovuto tornare dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Mercoledì alle 15 si terrà il funerale di Lorenzo, nella chiesa di San Michele. Nelle giornate di sabato e domenica scorsi, invece, tutta la comunità si è riunita, sempre in chiesa, per un rosario che si è tenuto in entrambi i giorni alle 18.30. La sindaca, in contemporanea al funerale, ha esortato i negozianti ad abbassare la saracinesche in segno di lutto. Su tutto il territorio comunale è stato proclamato il lutto cittadino.

Scrive la sindaca Simona Vietina: “Addolorati per la tragica scomparsa del giovane tredoziese Lorenzo Dotti esprimo, a nome mio personale, dell’Amministrazione, del Consiglio Comunale, dei dipendenti dell’Ente e di tutta la cittadinanza, i sentimenti di più profondo dolore e cordoglio nei confronti dei genitori, della sorella e dei familiari tutti. Il giovane Lorenzo, che si è sempre distinto per educazione, generosità e altruismo, attivo e presente nelle associazioni del Paese, lascerà per sempre uno straziante vuoto nella nostra comunità e nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

Ed ancora Vietina: “In questo momento di enorme sconforto esprimiamo la nostra vicinanza e restiamo sgomenti di fronte a questa tragedia, così drammatica e inspiegabile. La Comunità è chiamata ad esprimere la propria solidarietà e a rafforzare e consolidare la propria identità e coesione. Nella certezza di interpretare il sentimento di commozione e vicinanza dell’intera cittadinanza tredoziese, è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui verranno celebrate le esequie”.

La sciagura si è abbattuta all'inizio dei giorni di festa, nel pomeriggio di venerdì, quando Dotti è morto in un incidente stradale, in località Ottignana, poco dopo le 15. Lorenzo si trovava in sella ad un ciclomotore quando ha urtato contro un mezzo agricolo che lo precedeva. L'impatto è avvenuto contro un rimorchio carico di legna. Il conducente del trattore non si è nemmeno accorto dello schianto posteriore, per via del rumore del mezzo. Per il giovane non c'è stato niente da fare, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118.