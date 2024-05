Morto in moto sulla via Emilia, fissato l'ultimo saluto al giovane Nicolò

E' stato fissato il funerale del 27enne Nicolò Ulivi, il giovane deceduto venerdì pomeriggio in viale Bologna in sella ad una moto. Figlio del cameraman Deris Ulivi e della candidata al Consiglio comunale per la lista civica "Forlì Cambia" Albertina Zuccherelli, da molti anni volontaria della Croce rossa e vice coordinatrice del quartiere Romiti, intorno alle 17.30 lungo la via Emilia, a Villanova, si è schiantato violentemente contro un lampione, mentre viaggiava in sella ad una "Ducati Monster" in direzione Faenza.

L'ultimo saluto al giovane dei Romiti si terrà martedì pomeriggio nel Duomo. Il rito funebre avrà inizio alle 15, mentre da lunedì pomeriggio il feretro verrà esposto alla camera mortuaria. Sarà così l'occasione per i tanti che conoscevano e amavano Nicolò a stringersi nel dolore. In questi giorni la campagna elettorale è stata sospesa, in segno di lutto.

Nell'urto la moto si è spezzata, con il centauro rovinato esanime per terra. I primi a soccorrerlo sono stati una volontaria dei Vigili del Fuoco e il personale dell'Elcas che stavano transitando in quel momento con un'ambulanza. Immediato l'intervento dei soccorritori, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno tentato una disperata rianimazione per oltre trenta minuti. Ma per il giovane Ulivi non c'è stato nulla da fare. Una sciagura avvenuta sotto gli occhi di un amico che lo seguiva a distanza.