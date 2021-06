Già teatro in passato di brutti incidenti: scontro tra auto all'incrocio di via Solombrini

Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale di Forlì, sono venute a collisione una "Renault Clio" ed una "Kia Picanto"

Schianto nella tarda serata di domenica in viale Solombrini, all'altezza dell'incrocio con via Marchetti, uno degli incroci già teatro in passato di brutti incidenti. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale di Forlì, sono venute a collisione una "Renault Clio" ed una "Kia Picanto". Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la "Picanto" stava percorrendo l'arteria principale da via Bertini verso la Ravegnana, quando è impattata contro la Clio che stava attraversando l'incrocio.

Il conducente della "Kia", una faentino classe 1967, non è riuscito ad evitare l'improvviso ostacolo, urtando la "Clio" sulla quale viaggiava una forlivese di 71 anni, finita contro l'ingresso del "Bar Madison". Inizialmente si è temuto il peggio, ma fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato gravi conseguenze. L'anziana è stata trasportata al pronto soccorso in ambulanza, mentre il 54enne è stato refertato. Illesi gli altri occupanti della "Kia". Per la messa in sicurezza dei mezzi sono intervenuti i Vigili del Fuoco.