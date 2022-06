Ciclista cade in terra e batte la testa: soccorso con l'elicottero del 118

Un ciclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato a Meldola, intorno alle 19 di lunedì. Il tutto si è verificato sulla via Bidentina: il ciclista è rovinato a terra mentre per correva la provinciale verso valle e si trovava davanti al parcheggio del 'Bar Dozza' all'ingresso del centro storico di Meldola venendo da monte.

Secondo le prime informazioni, il ciclista, 65 anni, che si trovava in sella ad una mountain bike elettrica, avrebbe perso l'equilibrio forse alla vista di un'auto che era in uscita dal parcheggio, una Suzuki Vitara con cui, però, non c'è stato impatto. Nella caduta l'uomo ha battuto la testa e si è reso necessario il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità.

Il ciclista è stato soccorso dall'elicottero del 118 - atterrato a bordo strada in un campo - e caricato in stato di coscienza. Sul posto i carabinieri di Meldola per i rilievi della dinamica.