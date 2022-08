Quattro giovani su una jeep finiscono fuori strada in una zona impervia: finiscono tutti in ospedale

Paura per un gruppo di quattro ragazzi dai 22 ai 26 anni finiti fuori strada con una jeep Suzuki. L'incidente si è verificato giovedì sera intorno alle 20,30, in via Monte Luccio, strada piuttosto impervia tra Predappio e Rocca delle Caminate, che si prende da via Guido Rossa. Il mezzo, condotto dal più giovane del gruppo, è finito fuori strada in modo autonomo. Sul posto si sono portate le ambulanze del 118 e due squadre dei vigili del fuoco di Forlì, che hanno operato insieme al personale di Romagna Soccorso per trasportare i 4 feriti, due dei quali posizionati su barelle per le ferite riportate, fino alle ambulanze che attendevano in strada. I pompieri hanno utilizzato veicoli fuoristrada poiché l'area delle operazioni era di difficile accesso per i mezzi di soccorso con ruote da strada. I quattro ragazzi non sono in pericolo di vita. Due di loro sono stati smistati all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità, mentre gli altri 2 meno gravi sono stati portati all'ospedale di Forlì. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Forlimpopoli, che hanno avviato i rilievi del caso.