Drammatico schianto frontale sulla Ravegnana: grave una donna

E' di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella prima serata di sabato a Durazzanino. Coinvolte nello schianto tre autovetture, intorno alle 19,30. L'incidente si è verificato lungo via Ravegnana davanti al bar "Ravegnana Caffè". Secondo le prime ricostruzioni, una Peugeot 208 guidata d una 31enne rumena ha impattato frontalmente con un Suv proveniente in direzione opposta, guidato da un 54enne. L'utilitaria, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata intenta a svoltare a sinistra, venendo da Forlì, nel parcheggio del bar, quando ha urtato violentemente l'altro veicolo che invece veniva da Ravenna in direzione centro città.

L'impatto è stato molto violento, entrambi i veicoli sono finbiti contro una terza vettura, una Ford Focus, parcheggiata davanti al bar. Sono 4 i feriti in totale: i due conducenti, un passeggero e una quarta persona che a quanto pare si trovava appiedata nel punto dell'incidente. A fare le spese maggiori dello schianto è stata la 31enne che è stata soccorsa dall'elicottero del 118 e portata con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Gli altri tre feriti, invece, sono andati con le ambulanze all'ospedale di Forlì. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale. Presenti anche i vigili del fuoco per il supporto nel liberare i feriti dalle auto accartocciate.