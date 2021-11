Schianto frontale tra due auto alle porte della città: due feriti

Incidente nella serata di sabato nella zona di San Martino in Strada. L'impatto frontale tra due mezzi ha fatto temere il peggio. E' quanto capitato intorno alle 19,30 in via Monda, appena usciti da Forlì in direzione Meldola. E' qui che due vetture, una Citroen C2 e una Nissan Xtrail hanno impattato frontalmente per un'invasione di corsia.

A farne le spese entrambi i conducenti dei mezzi, un ragazzo di 22 anni (a bordo della Citroen) e un uomo di 59 anni sulla Nissan. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 con un codice di media gravità. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi, anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare i feriti dagli abitacoli delle auto.