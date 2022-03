Il conducente accosta, l'auto viene divorata dalle fiamme: spavento in A14

Ancora un'auto in fiamme in autostrada. E' successo nella tarda serata di martedì, all'altezza del chilometro 71 nord. La richiesta d'intervento alla sala operativa del 115 è giunta intorno alle 22.30. Sul posto hanno operato due squadre del comando di Forlì, che hanno spento il rogo che stava interessando una vettura. Il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare in corrispondenza del chilometro 71, direzione Bologna. I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Non si segnalano feriti. Per i rilievi di legge e la regolamentazione della viabilità, che non ha subito ripercussioni, gli agenti della Polizia Autostradale.