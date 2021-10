Impatto contro un carroattrezzi e principio d'incendio: paura nella notte, ferita una ragazza

Brutto spavento nel cuore della nottata tra lunedì e martedì per una ragazza, incappata in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 2 in via Campo degli Svizzeri. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, l'auto a bordo della quale viaggiava è impattata contro un carroattrezzi, per poi intraversarsi a margine della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a soccorrere la ferita ed affidarla alle cure dei sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza. Inoltre hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti, uno dei quali con un principio di incendio. Sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri.