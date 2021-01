Camion prende improvvisamente fuoco in autostrada: fiamme spente con getti di schiuma

Vigili del Fuoco di Forlì a sirene spiegate in autostrada. Dal comando provinciale di viale Roma si sono attivate mercoledì pomeriggio tre squadre per spegnere un incendio che ha trasformato in lamiere incandescenti quello che era un autoarticolato di nazionalità polacca adibito al trasporto di vino e diretto in Germania. Il fatto è avvenuto intorno alle 15 lungo la carreggiata nord dell'A14, tra Forlì e Faenza, in corrispondenza del chilometro 71+000. Per spegnere le lingue di fuoco i pompieri hanno utilizzato schiumogeno.

A seguito del rogo si è formato un lungo incolonnamento. L'autotrasportatore è riuscito ad accostare il mezzo in una piazzola di sosta, evitando ulteriori problematiche alla circolazione. Secondo quanto appurato dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, sottosezione di Pieveacquedotto, le fiamme si sarebbero sprigionate a causa di un surriscaldamento dei freni. L'autostrada è rimasta completamente chiusa per circa un quarto, con cinque chilometri di coda. La situazione è tornata alla normalità verso le 17. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche.