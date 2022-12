Ha solo il tempo di accostare: l'auto si trasforma in una palla di fuoco, ne resta uno scheletro di lamiere

Tanta paura nella prima mattinata di venerdì per l'automobilista costretto ad osservare inerme la propria auto avvolta dalla fiamme e trasformarsi in uno scheletro di lamiere. Il rogo si è consumato nella prima mattinata di venerdì, poco dopo le 7, lungo la Bidentina, tra Civitella e Nespoli, in corrispondenza dell’intersezione con la strada che conduce alla frazione di Seggio.

Il conducente ha accostato la vettura a bordo strada dopo essersi accolto del problema meccanico, avvisando subito il 115. In pochi istanti l'auto è stata avvolta da una palla di fuoco. Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo con getti di schiuma. Sul posto hanno operato per coordinare la viabilità Carabinieri e Guardia di Finanza. Inevitabili i disagi, con la Provinciale bloccata in ambo i sensi di marcia. Non ci sono state conseguenze fisiche nè per l'automobilista nè per i pompieri che hanno operato allo spegnimento delle lingue di fuoco.