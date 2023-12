L'auto a metano all'improvviso si trasforma in una palla di fuoco: paura in Tangenziale

Dell'auto non è rimasto nulla, resa irriconoscibile da un incendio. Paura nella tarda mattinata di venerdì in Tangenziale, a Forlì. Una vettura, alimentata a metano, si è incendiata intorno alle 11.30: l'automobilista ha fatto in tempo ad abbandonare l'abitacolo in corrispondenza dell'uscita 5 di Bertini, direzione Faenza, prima che venisse inghiottito dalle lingue di fuoco.

Sul posto ha operato una squadra del comando provinciale di viale Roma, che ha provveduto a spegnere il rogo tramite liquido schiumogeno antincendio. Nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. L'uscita è stata temporaneamente interdetta alla circolazione.