Camion avvolto da una palla di fuoco e densa nube nera: A14 paralizzata tra Forlì e Faenza, il video

Un mezzo pesante avvolto dalle fiamme. Incendio nella tarda mattinata di venerdì, intorno alle 12, lungo l'A14 Bologna-Taranto, tra Forli' e Faenza, in direzione di nord, il traffico e' bloccato per un camion che ha preso fuoco all'altezza del km 74 e 500. Subito sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso si è formata una coda di 5 chilometri a partire dal casello di Forlì. Il rogo ha sviluppato una densa nube di fumo nero, che ha limitato la visibilità in entrambe le carreggiate. Per chi era diretto verso nord, è stato suggerito di uscire al casello di Forlì, percorrere la SS67, la SS727, la SS9 Via Emilia, Via Fratelli Rosselli e Via Granarolo, per poi rientrare sulla A14 al casello di Faenza.

