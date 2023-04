Incidente con la moto, muore lo storico macellaio del paese: era impegnato anche in politica

Drammatica notizia la sera di Pasqua per l'intera comunità di Castrocaro. Gabriele Matteucci, storico macellaio del paese, è infatti deceduto domenica sera dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale con la propria moto sulla 'Tosco-Romagnola'. Impegnato in politica, per anni è stato figura di riferimento della destra castrocarese: aveva 76 anni.

In una nota Fratelli d’Italia Forlì-Cesena esprime il più profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Gabriele. “Una persona che sapeva coinvolgere e trascinare con la sua passione e l’amore per la sua comunità e il territorio”, così lo ricordano Alice Buonguerrieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il responsabile di FdI del comprensorio forlivese Luca Bartolini e il coordinatore comunale di Castrocaro Francesco Caponetto. “Matteucci aveva un modo genuino di far politica. Si è sempre speso in difesa dei valori della destra sin dai tempi del Movimento Sociale Italiano, per poi militare in Alleanza Nazionale e ora in Fratelli d’Italia. Era il macellaio del paese e nella sua bottega spesso e volentieri il dibattito politico era protagonista. Mancherà a tutti noi e il suo ricordo sarà sempre nei nostri cuori - concludono Buonguerrieri, Bartolini e Caponetto - Rivolgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Matteucci: Fratelli d’Italia è vicino ai familiari e a tutti coloro che hanno conosciuto Gabriele Matteucci” (FOTO DI REPERTORIO)