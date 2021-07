Incidente a Ronco: camion si ribalta in una rotonda, un ferito

Incidente stradale nella prima mattina di venerdì a Ronco. Un camion si è ribaltato nella rotonda tra viale Roma e via Lama. Il fatto è avvenuto poco prima delle 8. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge e la variabilità, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e il personale del 118 per soccorrere la persona rimasta ferita. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione stradale.