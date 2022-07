Schianto frontale tra auto e moto sulla Bidentina: centauro grave in ospedale

Ancora un incidente sulla strada provinciale Bidentina. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio, poco dopo le 15, quando per cause ancora in corso d'accertamento un'automobile e una moto si sono scontrate frontalmente tra le frazioni di Berleta e Corniolo, nel territorio di Santa Sofia a pochi chilometri di distanza dal confine con la Toscana. Al volante dell'auto c'era un uomo di 30 anni, mentre sulla moto un 40enne che è rovinato sull'asfalto riportando un trauma toracico.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica. Ad avere la peggio è stato il centauro, trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuto il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Meldola. Il centauro ferito ha riportato un prognosi di circa 60 giorni, non è in pericolo di vita.