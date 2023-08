Grave scontro all'incrocio: coniugi forlivesi finiscono in ospedale

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi tra Ravenna e Lido di Dante. Erano le 18.30, quando una Fiat Panda con a bordo una coppia di anziani forlivesi stava uscendo da via Montebello per immettersi su via Marabina. L'auto si è scontrata con una Bmw X5 che viaggiava su via Marabina verso Lido di Dante. Nell'urto, la Panda è finita contro il guard-rail.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e l'elicottero. Ad avere la peggio è stata l'anziana a bordo della Panda, trasportata in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Stesso ospedale di destinazione, ma con codice di media gravità, per il marito. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia locale di Ravenna insieme ai Carabinieri.