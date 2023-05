Paura a Carpena, auto travolge un monopattino ed una bicicletta: feriti due ragazzini

Due minori travolti da un'auto. Teatro dell'incidente, verificatosi nella prima serata di giovedì intorno alle 20.30, via Brando Brandi, all'altezza dell'intersezione con via Elio Magnani. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, una "Fiat Multipla" ha investito due ragazzini, rispettivamente in sella ad una bici ed un monopattino. A seguito dell'impatto entrambi sono finiti sull'asfalto, riportando delle lesioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118: il più grave è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, mentre l'altro al "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Fortunatamente nessuno versa in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, al momento del sinistro entrambi i mezzi circolavano con direzione di marcia Meldola-Forlì. Restano da chiarire le cause del sinistro, fortunatamente non trasformatosi in dramma.