Auto piomba sul marciapiede e percorre quasi cento metri: tragedia sfiorata, devastazione sulla "Bidentina"

Poteva davvero essere una strage di innocenti, se solo qualcuno si fosse trovato nel posto sbagliato e nel momento sbagliato. Spaventoso incidente stradale nella serata di lunedì a Civitella di Romagna, sulla provinciale 4 "Bidentina" che in quel tratto prende il nome di viale Roma. Erano circa le 21 quando un'Audi A3 condotta da un giovane marocchino (non è chiaro al momento se fosse da solo o meno all'interno dell'auto) che stava percorrendo la Bidentina con direzione di marcia Santa Sofia - Forlì, è uscita di strada contromano, andandosi a schiantare contro cancellate, cartelli stradali, siepi, piante, pensilina dell'autobus e terminando la sua corsa all'intersezione con via Aldo Moro, dopo aver percorso quasi cento metri letteralmente sul marciapiede e distruggendo tutto ciò che gli si parava davanti.

A quanto sembra da alcune indiscrezioni, l'auto stava procedendo a velocità sostenuta e questo spiegherebbe anche la devastazione che l'Audi A3 ha provocato in quel tratto di viale Roma dove, tra l'altro, è presente anche una colonnina arancione "Velo Ok". Sul posto per i rilievi di rito i Carabinieri. Pochi minuti prima, almeno secondo alcuni residenti, quel marciapiede era stato percorso da alcuni compaesani nella loro consueta passeggiata serale: diversamente, ora staremmo parlando dell'ennesima tragedia. Per il conducente, per fortuna, solo qualche graffio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.