Perde il controllo dell'auto e si ribalta: nuovo incidente sulla "Bidentina" - LE FOTO

Incidente stradale sabato sera sulla provinciale 4 "Bidentina", a Cusercoli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri un uomo sulla sessantina procedeva con direzione Santa Sofia-Forlì quando ha perso il controllo della Suzuki Vitara nuovo modello sulla quale viaggiava, all'altezza del ponte sul fiume Bidente. L'auto ha percorso diverse decine di metri strisciando sul guardrail per poi ribaltarsi su un fianco. Sul posto sono intervenuti per i rilievi di rito i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Civitella per la messa in sicurezza e la rimozione del mezzo. Lievi ferite per l'uomo, soccorso dai sanitari del 118. Pochi disagi al traffico veicolare.