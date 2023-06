Cade in bici e perde conoscenza, il baritono Daniel Giulianini: "Grazie ai soccorritori"

Il baritono forlivese Daniel Giulianini è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri, giovedì, intorno alle 18,30 a Forlimpopoli. Il cantante si trovava in bicicletta in una via del centro storico quando è rimasto vittima di una caduta autonoma, causata a quanto pare dal cedimento di una parte meccanica. Giulianini, 36 anni, ha battuto violentemente la testa sull'asfalto, perdendo i sensi per qualche istante. E' stato soccorso dal personale del 118 e dai carabinieri e portato all'ospedale di Forlì. Se la caverà in 5 giorni di prognosi. “Ringrazio moltissimo i carabinieri e i soccorritori del 118 che mi hanno soccorso con grande competenza”. Il baritono è poi tornato in giornata al teatro di Torino.

Aggiunge il Nuovo Sindacato dei Carabinieri: " Il baritono tramite il Nuovo Sindacato Carabinieri vuole interessare il Generale Zuccher, comandante della Legione Carabinieri di Bologna, per ringraziare suo tramite il Carabiniere Gianluca Iammarino di stanza a Forlimpopoli per l’aiuto prestatogli e per la grande professionalità e umanità messa in campo"