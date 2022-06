L'auto finisce nel fosso a bordo strada, intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza

Incidente a Forlì nel pomeriggio di domenica, senza gravi conseguenze. Alle 17.15, una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta in via Firenze per l'incidente stradale. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo finito nel fosso che si trova a bordo strada, ma anche ad agevolare l'uscita dall'abitacolo delle persone coinvolte, che non hanno fortunatamente riportato conseguenze dopo l'impatto. Sul posto presenti anche il personale di Romagna Soccorso e i Carabinieri di Forlì.