Incidente in viale dell'Appennino tra una bici e un furgone: un ferito

Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì 8 agosto a Forlì. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Forlì, un uomo a bordo di una bicicletta è finito sotto le ruote di un furgone all'incrocio tra viale dell'Appennino e via Angeloni, quando da poco erano passate le 15. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì che ha provveduto all'estrazione dell'uomo, incastrato sotto al furgone, per poi consegnarlo ai sanitari del 118. L'uomo a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.