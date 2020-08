Incidente in campagna, anziano in bicicletta travolto da un'auto

Nella svolta l'auto ha colpito la bicicletta, facendo cadere in terra il suo conducente, un anziano di 79 anni, che è stato portato all'ospedale di Cesena con un codice di massima urgenza con l'ambulanza. E' l'incidente che si è verificato nelle campagne di Forlimpopoli intorno alle 13 di sabato. Inizialmente le condizioni del ferito sembrano più gravi, tanto che si è portato sul posto anche l'elicottero del 118, che però alla fine non ha caricato il paziente, che secondo le prime informazioni non versa in pericolo di vita. Il tutto si è verificato intorno alle 13 all'intersezione tra via Rino Laghi e via Armelino, nella zona rurale tra San Leonardo e Carpinello. L'auto, una Jeep, usciva da via Armelino e nell'atto di svoltare a sinistra verso Forlimpopoli ha colpito l'anziano ciclista, residente in zona, che procedeva verso Carpinello e che è finito catapultato in terra nello schianto. Sul posto si sono portati i soccorsi del 118 e la Polizia Locale per i rilievi dell'incidente.

