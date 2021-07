Incidente in via Bertini, scontro tra un'auto ed una moto: a riportare la peggio il centauro

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi venerdì pomeriggio, intorno alle 15.30, in via Bertini, all'altezza dell'Emporio Biffi. Il centauro stava percorrendo l'arteria in direzione mare in sella ad una "Bmw", quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, si è scontrato con una "Alfa Romeo 147" che da via Copernico si stava immettendo sulla corsia principale.

A seguito dell'urto contro la parte anteriore sinistra della vettura, il motociclista è sbalzato dal mezzo, rovinando sull'asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Per consentire le operazioni di soccorso, rilievi di legge e pulizia della sede stradale, l'arteria è stata chiusa al traffico per circa trenta minuti, con deviazioni sul posto.