Incidente in zona industriale, grave un ciclista colpito nel buio della prima mattina

Un ciclista è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente stradale che si è verificato quando il buio notturno inizia a lasciare spazio al sole, pochi minuti prima delle 7 di martedì mattina. Teatro dell'incidente viale Enrico Mattei, all'incrocio con via Fratelli Lumiere, nei pressi dell'ingresso dello stabilimento Marcegaglia. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Forlimpopoli. L'autoveicolo, una Renault Megane condotta da un 62enne di origine senegalese, ha quindi tamponato un 58enne albanese, che si trovava in bicicletta.

L'impatto è stato violento e il ciclista è stato sbalzato in terra. Soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con l'ambulanza e l'auto medicalizzata, il 58enne è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e delle responsabilità. Il ferito è ricoverato nel nosocomio cesenate in condizioni stabili.