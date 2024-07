Sciagura sulle strade, schianto contro un'auto: muore centauro. E la moto prende fuoco dopo l'impatto

Un grave incidente stradale ha avuto esito mortale: è quanto capitato intorno alle 9.30 di mercoledì in via Para, la strada provinciale che unisce Forlimpopoli a Meldola. Proprio all'imbocco del ponte sul Bidente, al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro, si è verificata la tragedia. Una moto si è schiantata contro un'autovettura e, a seguito dell'impatto, ha preso fuoco.

Nell'incidente risulta un decesso, quello del motociclista che è stato disarcionato dal suo veicolo e sbalzato in avanti. Secondo i primi rilievi sia lo scoooterone, un Honda, sia l'auto, una Range Rover, procedevano entrambi in direzione Forlimpopoli quando si è verificato il tamponamento. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di Meldola per i rilievi. La strada è stata chiusa alla circolazione per lo spegnimento delle fiamme e per i rilievi di rito sulla dinamica.

