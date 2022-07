Violento scontro all'incrocio tra l'auto e la moto, per soccorrere il centauro arriva l'elicottero

Paura a Modigliana per un incidente stradale accaduto venerdì sera alle 20:50 proprio all'incrocio tra via dei Raggi e via dalla Chiesa. Per cause in corso di accertamento c'è stato un violento impatto tra un'auto e una moto. Come spesso accade in questi casi, ad avere la peggio è stato il centauro che con l'elisoccorso è stato portato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con varie fratture. Per il motociclista la corsa in ospedale con un "codice 3", sul posto si sono precipitate una ambulanza del 118, l'auto medicalizzata e i Carabinieri per i rilievi di rito.