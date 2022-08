Tragedia stradale a Pinarella, ci sono tre morti: tra le vittime anche un forlivese di 39 anni

C'è anche un 39enne residente a Forlì tra le vittime dello spaventoso incidente stradale che è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Pinarella di Cervia, nella strada provinciale 71 bis che da Cesena conduce verso il mare e che prende il nome di via Bollana. L'uomo si trovava in sella ad uno scooterone quando, per cause in corso di accertamento da parte dalla Municipale di Cervia, è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente che ha visto protagoniste due auto, una Mercedes Classe A180 e una Fiat Panda.

Nell'impatto il 39enne e due donne all'interno della Panda sono praticamente morti sul colpo. Le vittime della piccola utilitaria avevano 55 e 52 anni ed erano residenti nel ravennate. L'incidente si è verificato in via Bollana/Sp71bis, poco distante dall'incrocio con via Garattona, nel comune di Cervia, poco prima dell'1 di notte. Nell'incidente la Fiat Panda si è ribaltata. La terza persona all'interno della piccola utilitaria è stata ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena.

Ci sono anche tre feriti: come detto, una donna a bordo della Fiat Panda e due occupanti della Mercedes. Tutti si trovano ricoverati all'ospedale Bufalini di Cesena con codici di media e massima gravità, soccorsi dai sanitari del 118 con due auto mediche e tre ambulanze. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno coadiuvato i sanitari nell'estrarre i feriti e le vittime dalle lamiere contorte delle auto.