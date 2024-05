Incidente mortale a Villanova, la politica si ferma e si unisce nel cordoglio: sospesa la campagna elettorale

Si ferma la campagna elettorale per le elezioni comunali a Forlì. E' la decisione presa di comune accordo tra i due candidati di centrodestra Gian Luca Zattini (nella cui lista civica milita Albertina Zuccherelli, madre del 27enne morto nello schianto di venerdì pomeriggio), e di centro sinistra Graziano Rinaldini. La sospensione dei dibattiti pubblici e delle iniziative elettorali è prevista fino a domenica, come fa sapere il deputato Jacopo Morrone, che si è collegato con entrambi i candidati.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Due giorni, quindi, di sospensione dalle normali divisioni che porta ogni campagna elettorale, per trovarsi nell'unità del cordoglio e del lutto di fronte ad una grande tragedia. La morte di Nicolò Ulivi ha lasciato d'altra parte attoniti tutti, la notizia è piombata mentre era in corso una riunione della stessa lista civica guidata da Paola Casara. Il tragico incidente è avvenuto non lontano dal quartiere di residenza della famiglia Ulivi, i Romiti, lungo la via Emilia a Villanova, a causa di uno schianto in moto contro un palo dell'illuminazione pubblica.