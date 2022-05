Tragico schianto verso il concerto di Vasco Rossi: muore una coppia. Lei lavorava all'Irst di Meldola

Un gravissimo incidente stradale si è verificato in Trentino e ha coinvolto due motociclisti della zona di Cesena. La tragedia sull'asfalto si è consumata a Dro, in provincia di Trento, nel pomeriggio di venerdì. Secondo una prima ricostruzione una coppia di motociclisti, provenienti da Sarsina, è deceduta dopo uno schianto contro un camion. I due si trovavano sulla strada statale tra il lago di Garda e Trento, non lontano da Pietramurata, in viaggio verso il capoluogo. Le vittime sono Silvia Ruscelli, 47 anni, oncologa dell'Irst di Meldola, e Ugo Beltrammi, 49 anni, che lavorava al Comune di Mercato Saraceno. La coppia lascia tre figlie piccole che frequentano le scuole elementari e medie.

La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata poco prima delle 17. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Riva del Garda, i sanitari del 118, l'elicottero con l'equipe medica e i vigili del fuoco. Purtroppo per i due centauri, marito e moglie, non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerge erano partiti dalla Romagna il giorno prima e stavano viaggiando sulla stessa moto verso il concerto di Vasco Rossi, a Trento sud. In curva quindi lo schianto col mezzo pesante. Le cause e l'esatta dinamica di quanto accaduto sono ancora al vaglio degli inquirenti.