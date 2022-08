La sciagura di via Del Partigiano, la dinamica dello schianto. Tra i feriti anche la figlia 17enne della vittima

E' stata definita la dinamica della sciagura stradale che è costata la vita nella tarda mattinata di giovedì a Ragini Ravindran, 55enne originaria dello Sri Lanka, ma da anni residente a Rocca San Casciano. Il bilancio è di cinque feriti, tra i quali la figlia della vittima, 17 anni, e il cognato della donna, di 39 anni. La carambola mortale è avvenuta poco dopo il transito del temporale che ha colpito la città. L'asfalto in quell'istante era ancora relativamente umido e potrebbe avere determinato all'innesco della tragedia.

La 55enne viaggiava sul sedile posteriore di una "Renault Clio", condotta dal 39enne. La vettura procedeva in direzione monte quando, giunta all'altezza del distributore di benzina "Beyfin", ha colpito la vettura che la precedeva, una "Peugeot 108" con a bordo due persone di 52 e 60 anni, ferma sulla corsia in procinto di svoltare a sinistra in un'area privata. A quanto pare il 39enne avrebbe evitato di urtare l'utiliaria, ma senza riuscirci. A seguito della collisione l'auto è finita nella corsia opposta, mentre sopraggiungeva una "Ford Kuga" condotta da un 62enne.

Quest'ultimo non ha potuto nulla per evitare lo scontro. Dopo l'impatto frontale la "Clio" è ruotata di circa 150 gradi, una sorta di mezzo testacoda, finendo contro un albero che costeggia la carreggiata, direzione Forlì. La 55enne è deceduta sul colpo, mentre gli altri coinvolti nell'incidente sono rimasti feriti. I due familiari della vittima sono stati ricoverati al "Maurizio Bufalini" di Cesena, ma nessuno di loro è in pericolo di vita così come il conducente della "Kuga". Gli occupanti della "Peugeot", con lesioni più lievi, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì.